Venezuela schort vluchten TAP Portugal op na Guaidó-vlucht

Vice-president Delcy Rodríguez kondigde de maatregel aan op Twitter en liet de mogelijkheid open om in de toekomst boetes op te leggen en andere maatregelen te nemen.„Venezuela moet worden gerespecteerd”, zei Rodríguez.

Guaidó keerde afgelopen dinsdag met een TAP-vlucht terug naar Venezuela na een drie weken durende internationale tournee gericht op ondersteuning van zijn campagne om de socialistische president Nicolás Maduro te verdrijven. Maduro noemt Guaidó een Amerikaanse marionet die hem via een staatsgreep wil afzetten.

Guaidó ontkent

De autoriteiten arresteerden vervolgens de oom van Guaidó, die met hem op de vlucht vanuit Portugal reisde en beschuldigde hem van het meenemen van explosief materiaal naar het land. Guaidó, die door meer dan vijftig landen wordt erkend als de legitieme president van Venezuela, verwierp de aantijgingen.

TAP zei in een verklaring maandag dat het voldeed aan alle wettelijke- en veiligheidseisen van de autoriteiten in zowel Portugal als Venezuela en de redenen voor de opschorting niet begreep. „Dit is een serieuze maatregel die onze passagiers schaadt, zonder dat het bedrijf zelfs maar de kans heeft gekregen om de beschuldiging tegen te spreken”, aldus TAP.

De Portugese regering heeft een onderzoek ingesteld naar het incident in het licht van de beschuldigingen van Venezuela.