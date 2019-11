Geheim drugshol ontdekt in Tilburg

De ruimte was op een ingenieuze manier afgesloten met een ’bewegende deur’. Ⓒ Gemeente Tilburg

TILBURG - In een verborgen ruimte in een pand van de Tilburgse coffeeshopketen The Grass Company is bij een bestuurlijke controle de handelsvoorraad softdrugs in beslag genomen. Het gaat volgens de gemeente Tilburg om 300 kilo, een hoeveelheid die door advocaat Rob Milo van het bedrijf wordt betwist. Hij zegt dat het om 40, hoogstens 45 kilo softdrugs gaat.