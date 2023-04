Premium Het beste van De Telegraaf

Schrik in Hillegomse wijk na enorme explosie: ’Een bom’

Door Paul de Vlieger Kopieer naar clipboard

Ⓒ Flashlight Fotografie

HILLEGOM - Omwonenden en bewoners van het Hillegomse appartementengebouw dat woensdag in de vroege ochtend werd beschadigd door een enorme explosie, hebben geen enkele twijfel over de oorzaak. „Een bom”, klinkt het uit alle monden. Een brute aanslag dus in de Mauritslaan in de wijk Meer en Dorp. „Ik sta nog te trillen op mijn benen.” De politie doet al de hele dag sporenonderzoek rond het pand. Over de bevindingen tot nu toe worden geen mededelingen gedaan.