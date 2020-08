Meer dan 6 miljoen coronabesmettingen gemeld in VS

Het virus greep de afgelopen maanden snel om zich heen in de VS. De eerste besmetting kwam aan het licht in januari. Daarna duurde het ruim 3 maanden voordat de teller op een miljoen vastgestelde coronagevallen stond. De VS zijn inmiddels het zwaarst getroffen in de wereld. Californië passeerde onlangs als eerste staat de grens van 700.000 besmettingen, meer dan de meeste landen hebben gemeld.

De laatste cijfers doen wel vermoeden dat het virus inmiddels minder snel om zich heen grijpt in het land. Het aantal coronagevallen dat is gemeld steeg deze maand in 22 dagen van 5 naar 6 miljoen. Het duurde eerder nog 16 dagen voordat de VS van 4 naar 5 miljoen besmettingen gingen, becijferde de krant.