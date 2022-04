Coalitie in grote lijnen uit begrotingsvragen, maar eerst gesprek met oppositie

Dat zegt premier Rutte na een coalitie-overleg dat tot diep in de nacht van donderdag op vrijdag duurde. De minister-president benadrukt met klem dat VVD, D66, CDA en CU daarbij nog geen dichtgetimmerd plan hebben gemaakt. „We zijn in ieder geval zo ver dat wij deze gesprekken voorlopig even stilleggen”, vertelt Rutte. „We hebben heel bewust gezegd: hier stoppen we.”

Anders dan andere jaren

Eerst willen Rutte en minister Kaag (Financiën) het gesprek aangaan met andere partijen. ’We willen echt de oppositiefracties de kans geven er ook van alles van te vinden.” Volgens Rutte gaat het daarmee ’echt anders dan in andere jaren’. „Dan probeerden we het proces helemaal af te ronden.”

De premier zegt dat tijdens de gesprekken binnen de coalitie al wel rekening is gehouden met de wensen van de oppositie: ” Je probeert je wel te realiseren dat het doel niet is om te stikken in het gelijk van deze vier partijen. En tegelijkertijd moet je oppassen dat je denkt te weten wat anderen willen. Daarom zijn die gesprekken ook zo belangrijk.” Half mei pakt de coalitie dan zelf de draad weer op: „Dat is echt een uniek nieuw proces, zo hebben we het nog nooit gedaan..”

Het kabinet moet in deze weken onder meer op zoek naar geld voor spaartaks-compensatie, het verhogen van de AOW en een stijging van het Defensie-budget. Omdat er weinig bereidheid is om te snijden in de uitgaven, werd voor de rekening vooral naar lasten voor ondernemers en vermogenden gekeken.

Dat kan bijvoorbeeld door kleinere bedrijven sneller het hoge tarief voor de winstbelasting te laten betalen, meer taks te vragen aan ondernemers in box 2 en de expatregeling – een belastingvoordeel voor werknemers uit het buitenland – af te schaffen.

Rutte wil donderdagnacht nog niet zeggen waar de lasten terechtkomen. „We zien wel, op de verschillende onderwerpen, waar het gaat landen. Maar inhoudelijk ga ik niks zeggen.”