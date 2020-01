Gevechtsvliegtuig Mexico onderschept ’narco jet’ uit Argentinië

Een gevechtsvliegtuig escorteerde de nieuwe ’narco jet’ naar de grond, schrijft de Daily Mail. Volgens het Mexicaanse ministerie van Defensie was het kleine vliegtuig vol drugs onderweg vanuit Argentinië.

Het toestel zou moeten landen in Cozumel, een populaire bestemming voor toeristen, aldus de Britse krant. Er was 12 miljoen dollar aan drugs aan boord.

Uiteindelijk hebben meerdere vliegtuigen van het leger de bemanning van het coketoestel overtuigd zich over te geven. De kist landde vlak bij een vissersplaats waar ook cruiseschepen aanmeren. Twee mannen uit Bolivia zijn ingerekend. Er waren 32 ’grote pakketten met cocaïne’ aan boord.

KLM’ers

Twee dagen eerder is ook al een vliegtuig onderschept in Mexico, terwijl ook de plek van vertrek, Argentinië, zeker niet opvallend te noemen is. Zo zaten drie Nederlandse Martinair-piloten van 51, 52 en 55 jaar dagenlang vast in dat land nadat tijdens een grootschalige bliksemactie circa 88 kilo coke onderschept werd door de Argentijnse douane en politie. Martinair is onderdeel van KLM.