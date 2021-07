Binnenland

GGD-directeur laat naam Tata Steel uit longkankerrapport schrappen

De directeur van de GGD Kennemerland heeft ervoor gezorgd dat de naam van Tata Steel, de grootste bron van luchtvervuiling in de IJmond, in een GGD-rapport werd geschrapt als mogelijke oorzaak van het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk.