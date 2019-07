Handgranaat gevonden in Amstelveen

De politie zette de omgeving rond de Lindenhof in Amstelveen af in verband met de vondst van een handgranaat. Ⓒ Michel van Bergen

AMSTELVEEN - Bij een wooncomplex in Amstelveen is zaterdag een handgranaat gevonden, meldde de politie. In de middag was een voorwerp aangetroffen in de Lindenhof dat leek op een granaat en na onderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en de politie bleek inderdaad dat het om zo’n explosief ging.