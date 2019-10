Weinig bewijs effect wiet op psychische ziekte

Dat verscheen in The Lancet Psychiatry. Het onderzoek is een analyse van de werking van medicinale cannabis bij zes psychiatrische aandoeningen waarover eerder is geschreven. De wetenschappers stellen dat er „een gebrek aan bewijs” is voor de effectiviteit van cannabinoïden of synthetische varianten van tetrahydrocannabidol (THC) en cannabidol (CBD).

„Cannabinoïden worden vaak aangedragen als een behandeling voor verschillende psychische aandoeningen”, zegt Louisa Degenhardt, die bij het onderzoek was betrokken. Maar volgens haar moeten professionals en patiënten „zich bewust zijn van de lage kwaliteit en kwantiteit van het bewijs en het potentiële risico op bijwerkingen.” Volgens de onderzoekers is meer onderzoek nodig naar het effect van cannabis bij psychiatrische aandoeningen.