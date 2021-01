’Zes weken tussen eerste en tweede prik Moderna is mogelijk’

Meerdere landen, waaronder Nederland, hadden al aangekondigd om de tweede dosis uit te stellen. Zo kunnen meer mensen een eerste prik krijgen en alvast wat bescherming opbouwen tegen het coronavirus, nu de voorraden nog beperkt zijn, is de gedachte. Volgens de WHO is het het beste om niet langer dan vier weken tussen de eerste en de tweede Moderna-prik aan te houden. Maar in „uitzonderlijke omstandigheden” is het mogelijk om tot 42 dagen te wachten. Eerder zei de WHO dat al over het vaccin van concurrent Pfizer.