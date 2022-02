Binnenland

Coalitie verdeeld over miljardengat spaartaks: wie betaalt de rekening?

Het miljardengat dat de spaartaks-zaak in de begroting slaat, zorgt voor hoofdbrekens bij, en verdeling en vertwijfeling binnen, de coalitie. De partijen verschillen van mening over de oplossingen voor de verschillende problemen die de vernietigende uitspraak van de Hoge Raad over de belasting met z...