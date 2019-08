‘Amsterdamse toestanden’ op Groningse woningmarkt

Senait Kloosterman is wanhopig op zoek naar een eigen huis. Ⓒ Jos Schuurman

GRONINGEN - Koelt de woningmarkt in grote steden als Den Haag en Rotterdam af, in bijvoorbeeld Eindhoven en Haarlem is juist nog sprake van oververhitting. Als gevolg van de sterk gestegen huizenprijzen en het schaarser wordend aanbod, wordt het hier steeds lastiger om een geschikte woning te vinden. Het aantal afgesloten hypotheken daalde er al met respectievelijk 10% en 16%. Groningen spant echter de kroon.