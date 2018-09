Andere coaches haken wel aan

Wie deze week in TELESPORT de serie over de opleiding in het Nederlandse voetbal heeft gelezen, komt tot de wrange conclusie dat de begeleiding van talenten de laatste vijftien jaar alle kanten is opgeschoten. Zogenaamd steeds professioneler, maar in de praktijk steeds complexer. Inmiddels is het zelfs binnen de trainersopleiding van de KNVB geslopen, waardoor een groot deel van de nieuwe generatie coaches als veredeld kuddedier is afgeleverd.