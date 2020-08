Spaanse politie pakt een van meest gezochte voortvluchtigen van Europa na 20 jaar op

Kiesch werd in de Spaanse badplaats Punta Umbria aangehouden. Een tip van een alerte burger bij Interpol leidde de politie naar de schuilplaats waar Sirichai Kiesch zo’n acht jaar ondergedoken zou hebben gezeten. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Woninginbraak

De nu 39-jarige man was net 18 jaar oud toen hij de gruwelijke moord pleegde. Januari 1999 brak hij in bij een woning van een 70-jarige vrouw in het Luxemburgse Eppeldorf. Het was de bedoeling om wat spullen te stelen, maar hij werd betrapt door de oudere bewoonster. Tijdens een worsteling sloeg Jean Marc Sirichai Kiesch de vrouw herhaaldelijk op haar hoofd met een hamer, waarna zij overleed. Om alle sporen te wissen overgoot hij het lichaam van zijn slachtoffer met brandstof en stak hij het in de brand.

Jean Marc Sirichai Kiesch werd ondanks zijn pogingen al het bewijsmateriaal te vernietigen niet veel later aangehouden door de politie en werd veroordeeld tot 20 jaar cel. In 2004 wist hij te ontsnappen.