Activiste Agnes Chow in Hongkong vrijgelaten

De 24-jarige Chow was samen met andere vooraanstaande activisten als Joshua Wong en Ivan Lam veroordeeld voor haar betrokkenheid bij protesten bij het hoofdkantoor van de politie in Hongkong in 2019.

Demonstranten voerden in 2019 maandenlang actie tegen de regering in Peking en het bestuur van Hongkong. De betogingen begonnen als protest tegen een - intussen ingetrokken - plan om uitlevering naar het vasteland van China mogelijk te maken, maar groeiden uit tot een bredere roep om meer democratie.

Kritiek op het communistische bewind in Peking is in Hongkong veel lastiger geworden sinds ongeveer een jaar geleden een nieuwe veiligheidswet van kracht werd. Sindsdien worden geregeld belangrijke prodemocratische activisten vervolgd.