LIVE | Wilders clasht met Kamer over ’Mohammed en Fatima-tweet’

PVV-leider Wilders legt de focus op de reguliere zorg die ziekenhuizen nu moeten uitstellen omdat de bedden weer volstromen met coronapatiënten. „Wat heeft het kabinet gedaan om te voorkomen dat de reguliere zorg weer moet worden afgeschaald?”, vraagt Wilders zich af. „We hebben een tekort aan alles. Aan zorgpersoneel, aan testen.”

Onze verslaggever Alexander Bakker is aanwezig bij het debat. Lees zijn tweets onderaan dit bericht.

De PVV’er wil ook meer weten over berichten dat er veel niet-westerse allochtonen op de intensive cares zouden liggen. Dat de ’ic’s vooral bezet worden door Mohammed en Fatima’ zou volgens hem ten koste gaan van de reguliere zorg voor ’Henk en Ingrid’, twitterde Wilders dit weekend al. Het levert hem een hoos van kritiek op van bijna de hele Kamer. „Hebben Fatima en Mohammed net zoveel recht als Henk en Ingrid”, vraagt Denk-fractieleider Azarkan.

Volgens Wilders hebben veel mensen met een niet-westerse achtergrond lak aan de coronaregels in ons land, ook omdat ze die niet begrijpen omdat ze niet goed genoeg Nederlands kunnen: „Het leidt tot ellende als je niet eens kan volgen of begrijpt wat de regels zijn.” D66-fractieleider Jetten vraagt daarop van Wilders of hij niet voorstander is van een communicatiecampagne in bijvoorbeeld het Pools, Turks of Arabisch om die mensen ook te bereiken. Dat vindt Wilders onzin, volgens hem weten de mensen die de coronaregels niet begrijpen wel ’feilloos de weg naar het UWV te vinden voor een bijstand’.

Steunpakket

Naast de grote druk op de zorg, zal het debat ook gaan over de economische schade van de nieuwe lockdown. Vooral de horeca heeft weer sterk te lijden onder de nieuwe sluiting. Wilders wil weten of het kabinet niet, zoals het OMT adviseert, in elk geval de restaurants onder voorwaarden open te laten. „Bent u bereid dat alsnog te doen of anders met forse financiële steun voor de sector te komen?”, vraagt Wilders wat betreft de horeca.

De PvdA en GL willen dat het kabinet met een nieuw steunpakket komt voor horeca, sport en cultuur. Deze sectoren worden hard geraakt door de dinsdag aangekondigde maatregelen. PvdA-fractieleider Asscher is niet mild in zijn oordeel over het coronabeleid van het kabinet: „De coronacrisis is onbeheersbaar geworden en er is kostbare tijd verspild.”