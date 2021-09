Afghaans tv-station: Nederlandse delegatie sprak met Taliban

Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan er niets over zeggen.

De Taliban hebben in Qatar een vertegenwoordiging. Het tv-station Tolo News meldt op basis van een woordvoerder van de Taliban dat plaatsvervangend hoofd Sher Mohammad Abbas Stanekzai met de Nederlandse delegatie de situatie in Afghanistan heeft besproken. Ook is er gesproken over reismogelijkheden en het functioneren van de luchthaven van Kabul.

Al meer Europese landen hebben met de Taliban gesproken. Het kabinet heeft steeds gezegd contact met de nieuwe leiders in Kabul niet uit te sluiten om de Nederlandse belangen te behartigen. Wel benadrukt het kabinet dat een ontmoeting met de Taliban nog geen erkenning van het regime inhoudt.

Kaag maakt een rondreis door de regio om te praten over de ontwikkelingen in Afghanistan. Qatar heeft nauwe contacten met de Taliban. De minister kondigde daar ook aan dat de Nederlandse ambassade in Kabul tijdelijk naar Qatar verplaatst wordt. Zodra de veiligheidssituatie het toelaat, gaat de ambassade in Kabul weer open.

In Afghanistan zitten nog veel mensen vast die het land willen verlaten. Het gaat om Nederlanders, maar om ook om Afghanen die de Nederlandse missie hebben geholpen of bijvoorbeeld Nederlandse journalisten en ontwikkelingsorganisaties hebben bijgestaan.

Nederland slaagde erin om ruim 2500 mensen uit Kabul te evacueren. Van hen blijven er 1600 in Nederland. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben zich inmiddels meer dan 13.000 Afghanen gemeld die naar Nederland willen komen. Zij zeggen in aanmerking te komen voor evacuatie.