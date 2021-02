Celstraf voor docent wegens ontucht met meisjes (8 en 10)

De man was in Bolsward trainer bij een korfbalvereniging en docent op een basisschool in Harlingen. ’s Zomers was hij actief bij een animatieteam van een camping en hij had een onderneming in kinderfeestjes. De man pleegde de misdrijven rond 2013 en 2018 bij hem thuis in bed. De slachtoffers waren een stiefdochter (10) en een nichtje (8) van de man.

De man kwam in september 2019 in beeld toen een inmiddels veroordeelde pedofiel bij de politie namen noemde van bevriende pedofielen. De groep maakte onder meer uitstapjes naar vakantieparken om foto’s in het zwembad te maken. Bij de man werd kinderporno aangetroffen. Zijn aanhouding zorgde voor veel onrust in Bolsward.

De man ontkende in de rechtbank het misbruik, maar gaf het bezit van kinderporno toe. De rechter vindt de verklaringen van de slachtoffers betrouwbaar. Volgens deskundigen is er sprake van een pedofiele stoornis. Om de voorwaardelijke celstraf te ontlopen moet de man onder meer een ambulante behandeling ondergaan en zich houden aan een meldplicht bij de reclassering. Daarnaast mag hij geen contact hebben met de slachtoffers.

De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.