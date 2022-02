Politie schiet gevaarlijke bewoner in been bij azc Harderwijk

De man is met beenletsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie kwam ter plaatse na een melding van verstoring van de openbare orde. Eenmaal aangekomen op het voormalige kazerneterrein waar het azc is gevestigd, troffen ze de man met het steekwapen aan. De politie loste enkele waarschuwingsschoten, maar de situatie bleef daarna „gevaarlijk.” „Daarop is gericht geschoten door de politie”, aldus een woordvoerder.

Waarom de man een steekwapen had is nog onduidelijk. Ook het COA kan nog niet meer vertellen dan dat er een incident heeft plaatsgevonden bij het Harderwijkse azc. De Rijksrecherche doet ook onderzoek naar het voorval, wat gebruikelijk is als een agent zijn wapen heeft getrokken.