Piet van den Berg laat het er niet bij zitten

Drie dagen en twee nachten per week zit Van den Berg op een tuinstoel voor het verzekeringspand. Hij gaat pas weg als Achmea hem uitlegt waarom hij niet de rechtsbijstand krijgt waarvan hij vindt dat hij die verdient. Bovendien wil de Dordtenaar zijn geld terug. „Ik betaal al jaren en jaren premies. Die centen wil ik nu terug. Al duurt het een jaar, ik blijf zitten.”

Advocaat

De oorzaak ligt bij een viertal conflicten Als docent op een vmbo in Dordrecht moest Van den Berg cijfers van zijn leerlingen opkrikken om hen over te laten gaan. Hij weigerde en schakelde via Achmea een advocaat in. Die adviseerde hem akkoord te gaan met zijn ontslag zodat hij recht had op een uitkering. „Dat was een grote teleurstelling.”

Zitactie

Een tijdje later werd zijn auto total loss gereden. Hoewel een getuige zag dat de dader veel te hard reed, kon Achmea wederom niets voor hem doen, zo claimt Van den Berg. In het derde geval kreeg hij niet de kilometervergoeding die was overeengekomen met een school in Utrecht. „Achmea loste het op door een bedrag naar mij over te maken. Maar het ging mij niet om het bedrag, maar om de rechtsbijstand!” De vierde keer werd hij onterecht door twee agenten een politiebureau uitgezet. Hoewel hij op papier gelijk kreeg, volgden er nooit excuses van de politiemannen. „Daar is toen mijn zitactie uit voortgekomen”, aldus Van den Berg die de actie een jaar volhield.

Reacties personeel ’lovenswaardig’

Achmea zit duidelijk met de zaak in zijn maag. Bij de zitactie in Dordrecht kreeg de demonstrant eerder een hartinfarct. De verzekeraar lichtte de gemeente, de politie en GGZ in Zeist in en verstrekt koffie en warme maaltijden aan Van den Berg. De beveiliging maakt ’s nachts regelmatig een praatje en een arts werd ingeschakeld om af en toe poolshoogte te nemen.

Van den Berg erkent dat hij zeer goed wordt behandeld. Hij noemt de mensen op het bedrijventerrein ’hemels’. „De reacties van het personeel zijn lovenswaardig”, zegt hij over medewerkers van Achmea. „Ik krijg zelfs iedere avond een warme maaltijd in het hol van de leeuw. Als het hek om half zeven open gaat, zit ik vijf minuten later aan de koffie. Wat dat betreft is iedereen zeer goed voor me.”

Geen kans van slagen

Over de patstelling is een zegsman van Achmea duidelijk: „Hij is ontevreden omdat we op een bepaalde zaak geen actie hebben kunnen ondernemen voor hem. In algemene zin is het zo dat bij een rechtsbijstandverzekering een klant een zaak kan aandragen. Wij kijken daar dan naar en maken een juridische analyse van de kansen. Zijn aangedragen zaak heeft volgens ons geen kans van slagen bij de rechter. Daar is hij ontevreden over. Hij mag op grond van zijn verzekering, kosteloos een second opinion aanvragen bij een advocaat in Nederland die hij zelf wil. Als die externe advocaat toch denkt dat er kans van slagen is, dan gaan we alsnog aan de slag met zijn zaak. Dat aanbod ligt er nog steeds. Maar hij gaat daar niet op in. Het is een treurige situatie, maar we zorgen goed voor hem.”

Grote baas

Verkleumd of niet, Van den Berg reageert vol vuur op de reactie. „Ze hebben me nooit kunnen vertellen waarom ze mijn zaak niet behandelen. Dat wil ik weten. Dan ga ik niet eerst zelf een advocaat regelen. Dat station is reeds lang gepasseerd. Schandelijk dat de grote baas hier nog niet één keer zijn gezicht heeft laten zien.”

Achmea herkent zich niet in de uitspraak dat ’de grote baas zijn gezicht niet laat zien’. „De voorzitter van de raad van bestuur van Achmea, Willem van Duin, heeft van de zomer een persoonlijk gesprek met Piet gehad van ruim twee uur”, aldus een zegsman van de zorgverzekeraar.