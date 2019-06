Sportschool zwaar beschadigd door brand

Ⓒ GinoPress B.V.

STEENWIJK - Op een industrieterrein in Steenwijk in de Kop van Overijssel heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand gewoed in een sportschool. De vlammen sloegen uit het pand aan de Oostermeentherand dat zwaar beschadigd raakte. Rond 04.00 uur was de brand onder controle.