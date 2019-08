Eerste voor nazi’s gebouwde Porsche onder de hamer

De Type 64 is uniek in zijn soort. Ferdinand Porsche bouwde nog een ander exemplaar maar dat werd door geallieerde soldaten gebruikt voor een joyride en als hoop schroot achtergelaten. Ⓒ ©2019 Courtesy of RM Sotheby's

De allereerste Porsche gaat dit weekend onder de hamer tijdens het jaarlijkse autofeest Pebble Beach Concours D’Elegance in Californië. De verwachting is dat de racewagen uit 1939 tientallen miljoenen op gaat brengen. Maar is de auto eigenlijk wel echt een Porsche te noemen?