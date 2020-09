Blank en welgesteld: politie New York deelt foto’s relschoppers

De jongelui werden 4 september opgepakt. Ze sloegen tal van winkelramen in als ’protest’ tegen politiegeweld. Een van de arrestanten is de welgestelde dochter van een architect en psycholoog met een tweede huis, meldt New York Post. Ook de vijf andere verdachten blijken niet bepaald achtergesteld. Een politiewoordvoerder spreekt van „het toppunt van hypocrisie”.

Zo is een van de opgepakte relschoppers een 30-jarige freelance vormgever die onder meer werkte voor Pepsi, Samsung en Joe Coffee. Een 20-jarige studente die hij haar telefoon tijdens het oproer verloor, kreeg direct een nieuwe van haar moeder - een professor. „Ze doet haar eigen ding. Ik bleef maar denken dat ik een telefoontje uit het ziekenhuis zou krijgen of dat ze gearresteerd zou worden. Het zijn gevaarlijke tijden”, vertelde ze Amerikaanse media, die haar over de arrestatie van haar dochter moesten inlichten. De twintiger zong eerder tijdens luxe feestjes op een jacht. Ze gold als een veelbelovend muziektalent.

Internationale modelcarrière

De 27-jarige opgepakte Claire Severine ging als model door het leven, waarvoor ze naar Canada en Ierland vloog. „Ze gelooft dat schoonheid overal en in iedereen is, als je maar goed in het rondkijkt”, staat als aanbeveling op haar modellenprofiel. Een andere 27-jarige arrestant reisde als kind al door Europa. Een verslaggever die hem na zijn vrijlating bij zijn appartement opzocht, kon enkel rekenen op een dichte deur. Ook de andere verdachten weigerden te reageren.