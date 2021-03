Man betaalt zomaar de tankbon van Frans (80) en vindt weldoener terug: ’Onvoorstelbaar’

René Middelveld (rechts) heeft de benzine van Frans Kuulkers betaald. De twee ontmoetten elkaar dinsdagochtend weer bij het tankstation.

CASPER DUIN - Hij betaalt zijn tankbonnetje, waarop bij Frans Kuulkers (80) de tranen in de ogen springen. Dinsdag is daar het weerzien tussen gulle gever René Middelveld (49) uit Schagen en de tachtiger uit Noord-Scharwoude. „Dit geeft mij weer vertrouwen in de mensheid.”