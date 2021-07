Leuke coronapuppy’s nu bange probleemhonden: ’Baasjes hebben geen idee’

Ⓒ Rias Immink

Arnhem - Het leek zo’n goed idee, een jaar geleden: de rustige coronatijd was perfect om een hond in huis te nemen. Maar een jaar later zitten veel onervaren hondenbezitters met de handen in het haar met hun slecht gesocialiseerde ’coronapups’. Hondenscholen worden overspoeld met probleemhonden en asiels verwachten een toename van afgestane dieren. „Ik zie dingen die ik niet voor mogelijk hield.”