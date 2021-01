’Deze extreem goedkope Chinese elektrische auto had nooit goedgekeurd mogen worden’

De Suda01 (vanafprijs bij onze oosterburen 10.390 euro) zou onveilig zijn en rijdt beroerd, aldus de bond. Bij de standaard crashtest deed de 4.42 meter lange wagen het niet best. Ook bij scherp uitwijken was de auto moeilijk in de hand te houden.

De 1400 kilo zware ’Chinees’ heeft geen airbags en andere veiligheidssystemen zoals gordelaanspanners die bij een botsing activeren. Toch is de wagen voor Europa goedgekeurd. De kans op letsel bij een botsing is ’zeer groot’.

Met een volle batterij (laden duurt erg lang volgens de organisatie) kan je 200 kilometer rijden. Voor zo’n extreem goedkope auto is dat niet slecht.

Positief is de ADAC over de ruimte in de auto en de snelle acceleratie, de topsnelheid is ruim 130 kilometer per uur.

De Suda01 is in Nederland nog niet te koop. Voorlopig zijn er ook nog maar 200 vanuit China in Duitsland afgeleverd.