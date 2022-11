17-jarige gefolterd als wraak voor gestolen drugs: oor afgesneden, mes in voet en pezen doorgesneden

Het leek wel een scène uit Reservoir dogs van Quinten Tarantino: met een vlijmscherp mes een oor afsnijden. Het overkwam een 17-jarige loopjongen die in april van dit jaar door een drugsbende flink werd aangepakt in de garage van een boerderij in het Oost-Vlaamse Maldegem.

Krijsend en bij zijn volle bewustzijn onderging de 17-jarige dezelfde marteling als in de film, maar daar stopte het niet. Nadat ze zijn oor hadden afgesneden, sneden de folteraars ook de pezen van zijn hand door en staken ze een mes in zijn voet. Die hand kan het jonge slachtoffer niet meer gebruiken en hij dreigt vier van zijn vijf tenen te verliezen.

De foltering was een vergelding. In opdracht van de bendeleiders moest de 17-jarige samen met een andere loopjongen maar liefst 300 kilogram cocaïne bewaken. Die lag opgeslagen in de garage van die boerderij in Maldegem. Er leek geen vuiltje aan de lucht tot de twee plots werden overvallen door een rivaliserende bende.

15 miljoen euro

15 miljoen euro aan drugs weg. Dat pikten de bendeleiders niet en al snel werd de 17-jarige aangeduid als verantwoordelijke voor het verlies. Hij werd ervan verdacht de rivaliserende drugsbende getipt te hebben over de hoeveelheid drugs en de plek waar de cocaïne werd bewaard.

De politie kon uiteindelijk vier verdachten oppakken nadat het zwaargewonde slachtoffer werd afgezet aan de voordeur van het ziekenhuis van Eeklo. Op camerabeelden is de nummerplaat van de wagen en een van de bendeleden te zien.

Die vier verschenen maandag voor de raadkamer in Gent. Drie van hen bleven aangehouden. Het slachtoffer heeft zich vooralsnog geen burgerlijke partij gesteld in deze zaak. Belangrijk detail: de vier zouden niet meer zijn dan voetvolk van de bende. De folteraars en opdrachtgevers lopen nog steeds vrij rond.