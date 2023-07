Politie pakt man op die voor 130.000 euro mensen heeft opgelicht

De verdachte belde het slachtoffer op 21 februari met de mededeling dat haar bankrekening was gehackt. Ze moest van de jongen haar bankpas en pincode in een envelop doen en die vervolgens afgeven aan een nep-bankmedewerker. Volgens de politie haalde de verdachte de envelop bij het slachtoffer thuis op om vervolgens voor enkele honderden euro's bij een supermarkt geld te pinnen.

De jongen kon uiteindelijk worden opgespoord nadat het slachtoffer haar verhaal aan haar buurvrouw had verteld. Die vond de situatie verdacht. In zijn huis heeft de politie enkele honderden euro's en meerdere gegevensdragers in beslag genomen. Er zijn zo'n dertig aangiftes tegen de man gedaan. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, aldus de politie.