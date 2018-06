Onze verslaggever Zander Lamme was erbij. Lees zijn tweets terug onderaan dit verhaal.

Dat het allemaal een beetje uit de hand liep is deels te danken aan het optreden van de burgemeester, zegt Douwes. Ze vindt dat burgemeester Marga Waanders de demonstratie had moeten verbieden. „De burgemeester had dit kunnen zien aankomen. Als je hoort wat er in mijn omgeving werd gezegd. Mensen die al een jaar bezig zijn om blokkades op te werpen. Friesland wil dit gewoon niet. Een burgemeester moet dat in de gaten hebben.”

Douwes vertelt in een video dat de burgemeester in augustus al contact heeft gehad met de activisten van Kick-out Zwarte Piet, terwijl zij pas op het laatste moment hun aanvraag voor een demonstatie hebben ingediend. „Waanders hoort tocht op te komen voor de veiligheid vna de kinderen in Dokkum, niet voor de activisten in Amsterdam?.” Aldus Douwes.

Douwes is blij dat er op de A7 of andere wegen geen gewonden zijn gevallen. „Gelukkig”, zegt ze als ze hoort dat het bij blikschade is gebleven.

Dat het gelukt is om de demonstranten te weren vervult haar en haar zus Sanne met trots. „Ik ben wel een beetje trots. het is jammer dat het zover heeft moeten komen. Maar je ziet dat de Friezen het met elkaar eens zijn en dat er dus een enorme saamhorigheid is.”

Lees ook: ’Ze moeten niet tussen onze kinderen staan schreeuwen’

Bekijk ook: Blokkade richting Sint weer opgeheven