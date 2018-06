Duitsland achter minister in rel met Riyad

Als reactie riep Saudi-Arabië zijn ambassadeur terug uit Berlijn. Toch wijkt Duitsland niet. „We hebben grote zorgen over de stabiliteit in de regio en roepen alle partijen op de spanningen af te bouwen”, liet het ministerie weten. „Het openlijk aanspreken van onze internationale partners past daarbij . „We richten onze boodschap op alle spelers in de regio.”

Hariri richtte zich via Twitter vrijdag rechtstreeks tot Gabriel. „Het is een leugen dat ik vastgehouden word.” Zaterdag vloog Hariri naar Parijs voor overleg met de Franse president Emmanuel Macron. Frankrijk wil een uitweg vinden voor de crisis in de regio.

Hariri maakte op 4 november onverwachts in Saudi-Arabië bekend dat hij was afgetreden. Hij deed dat uit protest tegen bemoeienis van Iran met Arabische aangelegenheden via de Libanese sjiitische Hezbollah-beweging. Zijn stap riep veel vragen op.