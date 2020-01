KLM annuleert vluchten wegens rommelende vulkaan op Manilla

KLM vliegt niet rechtstreeks op Manilla, maar via de Taiwanese hoofdstad Taipei. In verband met de onrustige vulkaan heeft de KLM alle vluchten van Taipei naar Manilla en omgekeerd geannuleerd. Passagiers die zondag van Manilla naar Taipei wilden vliegen, zijn „tot nader order” ondergebracht in hotels, zei een woordvoerster. Het is nog niet duidelijk hoe lang ze daar moeten blijven. De KLM blijft wel op Taipei vliegen.

Duizenden Filipino’s zijn zondag geëvacueerd vanwege de actieve vulkaan. De autoriteiten denken dat de Mount Taal „binnen enkele dagen of weken” zal uitbarsten. Uit de vulkaan, die in 1977 voor het laatst uitbarstte, komt momenteel veel as. Hierdoor hangt een kilometers lange rookwolk in de lucht.

