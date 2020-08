Marokko geschrapt van EU-reislijst veilige landen

Ⓒ ANP/HH

BRUSSEL - Inwoners van Marokko zijn voorlopig niet welkom in de Europese Unie en de Schengenzone. Het Noord-Afrikaanse land is geschrapt van de lijst van landen waar de verspreiding van het coronavirus vergelijkbaar is met het Europese gemiddelde. Eerder werden Algerije, Servië en Montenegro al van de lijst gehaald.