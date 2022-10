Hof: OM vervolgde personen onterecht voor mondkapjesplicht in ov

De kantonrechter zag eerder af van het opleggen van een straf, omdat de verdachten vooraf niet waren gewaarschuwd door een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) maar direct waren bekeurd. Daartegen ging de officier van justitie in beroep.

Het gerechtshof wijst naar het protocol verantwoord reizen dat in de coronapandemie is vastgesteld. Daaruit blijkt dat boa’s de ov-reizigers eerst zouden aanspreken op de mondkapjesplicht. Als reizigers het dragen van een mondkapje weigerden, kon in het uiterste geval een boete worden gegeven.

„Reizigers mochten er dus op vertrouwen dat zij niet bekeurd zouden worden, zonder dat zij eerst werden aangesproken en in de gelegenheid waren gesteld alsnog een mondkapje op te doen of het ov te verlaten”, aldus het hof in de uitspraak. „Het OM mocht daarom niet tot strafvervolging overgaan in deze zaken, waarin de reiziger niet eerst was gewaarschuwd.”