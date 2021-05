Journalist drie jaar cel in vanwege berichten militaire staatsgreep Myanmar

Een protest tegen de militaire staatsgreep in Myanmar. Ⓒ ZUMAPRESS.com

NAYPYIDAW - Een journalist in Myanmar is veroordeeld tot drie jaar cel vanwege zijn berichtgeving over de protesten tegen de militaire staatsgreep. Min Nyo, van de Democratic Voice of Burma (DVB), is de eerste journalist die veroordeeld is sinds de staatsgreep van het leger in februari.