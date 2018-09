Oppositieleider Venezuela vlucht naar Spanje

Antonio Ledezma bij aankomst op het vliegveld in Madrid. Ⓒ AFP

MADRID - De Venezolaanse oppositieleider Antonio Ledezma Díaz is zaterdagochtend aangekomen in Spanje. De ex-burgemeester van Caracas was een dag eerder vanuit zijn thuisland naar Colombia gevlucht. Hij stapte vervolgens op het vliegtuig naar Europa.