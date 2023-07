Wisselvallige weer houdt aan met komende dagen veel kans op regen

Wisselvallig zomerweer had de afgelopen weken de overhand en dat blijft ook komende dagen nog zo. Woensdag zijn met name in het binnenland enkele stevige buien mogelijk met kans op onweer en lokaal zelfs hagel. Later in de middag droogt het op en wordt het met een afwisseling van zon en stapelwolken wat ’vriendelijker’, zegt het weerbureau. Erg warm wordt het alleen niet, want de thermometer geeft waarden aan tussen 18 en 22 graden.

Bekijk ook: KNMI geeft code geel af voor onweersbuien in westen en midden van Nederland

Donderdag laat de zon zich amper zien en wordt het pas in de loop van de middag vanuit het westen iets droger, nadat er eerder flink wat regen is gevallen. Het is bewolkt en de temperatuur komt niet boven 20 graden uit, verwacht Weeronline.

Weekend

Ook vrijdag wordt het wisselvallig en kunnen er vooral verder landinwaarts regelmatig stevige buien overtrekken. Hierbij is ook kans op een klap onweer. In het weekend neemt de kans op nattigheid af en zijn er ook vaker zonnige perioden. „Er zijn nog wel buien mogelijk, maar op veel plaatsen overheersen de droge perioden”, zegt Weeronline. „Het is dan dus prima weer om de tent op te zetten voor wie naar de camping gaat.”

Volgende week tikt het kwik waarschijnlijk opnieuw geen zomerse waarden aan. De wind blijft vanuit het westen waaien, waardoor de warme lucht uit Zuid-Europa ons land niet weet te bereiken. De temperatuur schommelt tussen 18 en 24 graden en daarbij is dagelijks kans op buien. Toch is er volgens het weerbureau tussendoor ook ruimte voor de zon. „Dan is het heerlijk om buiten te toeven.”