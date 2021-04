’China kon alle gesprekken van mobiele KPN-klanten afluisteren’

Huawei was in staat om zowel binnen KPN als vanuit China „ongeautoriseerd, ongecontroleerd en ongelimiteerd KPN-mobiele nummers af te luisteren”, inclusief die van ministers, toenmalig minister-president Jan Peter Balkenende en Chinese dissidenten.

Tevens had Huawei inzicht in de database met afgetapte telefoonnummers. Dat is in strijd met de Telecommunicatiewet.

Bekijk ook: China vaccineert opvallend traag en stuurt prikken grens over

De bevindingen van het interne rapport waren zo explosief dat werd gevreesd voor het lot van KPN Mobiel als die zouden uitlekken. „Het voortbestaan van KPN Mobiel is ernstig in gevaar omdat mogelijk vergunningen worden ingetrokken of overheid en bedrijfsleven hun vertrouwen in KPN opzeggen indien bekend wordt dat de Chinese overheid ongecontroleerd mobiele KPN-nummers kan afluisteren en het netwerk kan platleggen”, staat in het rapport.