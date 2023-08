Gewonde bij steekpartij in aanmeldcentrum Ter Apel

TER APEL - In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel is woensdagavond iemand gewond geraakt door een steekpartij.

Het slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar wat er precies is gebeurd. Lunch Update Dagelijks tijdens de lunch een update van het belangrijkste nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.