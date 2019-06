Weer zware onweersbuien verwacht in avond en nacht

De zwaarste buien zullen over het midden en zuiden trekken. Naarmate de onweersbuien naar het noorden trekken neemt de intensiteit van de buien af. Het noodweer zal iets minder heftig zijn dan de buienlijn van dinsdagavond. Wel valt lokaal meer regen dan dinsdag. Bovendien is er tijdens de buien kans op hagel. Het plenst en er kan in korte tijd 30 millimeter regen vallen.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik