’Toerist op jetski doodgeschoten door kustwacht Algerije’

De man, Bilal Kissi, was met vrienden op jetski's de zee op gegaan. Op zee zouden ze zijn verdwaald en in Algerijnse wateren zijn beland. Kissi's broer Mohamed, die erbij was, vertelde later aan de Marokkaanse autoriteiten dat een bootje van de Algerijnse kustwacht hen benaderde en de opvarenden het vuur openden op de vriendengroep.

Het lichaam van Kissi spoelde later aan op de Marokkaanse kust. Het lichaam van de andere gedode toerist zou nog in Algerije zijn. Ook zou een van de jetskiërs gevangen worden gehouden in Algerije, eveneens een Frans-Marokkaanse man. Het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dat een Fransman is omgekomen en dat er een gevangen wordt gehouden. Het ministerie zei niets over de identiteit van beide personen.

Algerije en Marokko leven op gespannen voet met elkaar. De Noord-Afrikaanse buurlanden hebben geen diplomatieke relatie sinds Algerije die in 2021 verbrak. Algerije ondersteunt de onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara, waarover Marokko soevereiniteit claimt. De recente erkenning door Israël van die soevereiniteit heeft tot toegenomen spanning geleid.