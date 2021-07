Oproep: toch besmet na vaccinatie?

Binnenland

OMT twijfelt of Janssen-vaccin na twee weken al genoeg beschermt

Het Outbreak Management Team twijfelt eraan of het Janssen-vaccin, waarvoor één prik voldoende is, na veertien dagen voldoende bescherming biedt tegen de zogeheten deltavariant die flink is opgerukt in Nederland. Vooral jongeren melden zich voor deze vaccinatie, omdat ze dan sneller naar een eveneme...