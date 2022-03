Man veroordeeld voor steken oma (70) na ruzie over legosteentje

Binnenland

’Rugbyspeelster Renée was mogelijk nog in leven toen ze in brand werd gestoken’

De 23-jarige geliefde rugbyspeelster Renée Barendregt was mogelijk nog in leven toen ze op 23 mei vorig jaar in een berm in Scheveningen in brand werd gestoken. Dit bleek dinsdagochtend tijdens een pro formazitting tegen de 42-jarige verdachte Ferry T.