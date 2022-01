Meer dan 33.000 nieuwe coronagevallen, aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen

Het absolute record werd vorige week vrijdag gevestigd, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 35.000 nieuwe gevallen in een dag tijd meldde.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat het coronavirus 217.818 keer is vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 31.117 gevallen per dag. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis bijna twee jaar geleden komt dat gemiddelde boven de 30.000 uit. Het gemiddelde stijgt voor de zestiende dag op rij.

In Amsterdam zijn 3437 inwoners positief getest en in Rotterdam 2190. Verder werd het coronavirus aangetroffen bij 1095 inwoners van Den Haag en 967 mensen uit de gemeente Utrecht. Daarna volgt Groningen (628). Alleen in de Brabantse gemeente Alphen-Chaam testte niemand positief.

Coronapatiënten in ziekenhuizen

Op de intensive cares liggen nog 358 coronapatiënten, 17 minder dan een dag eerder. Het aantal mensen met corona op ic’s daalt al weken, bijna onafgebroken. Precies een maand geleden lagen er nog 630 coronapatiënten op deze afdelingen.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal af met 55 tot 1002. Dat is minder dan de helft ten opzichte van de 2118 die er één maand geleden lagen.

In de afgelopen 24 uur werden er 12 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 100 nieuwe patiënten binnengebracht. Ook deze opnamecijfers zijn de laatste weken flink gedaald.

Het LCPS gaat er echter al een aantal weken vanuit dat de opnamecijfers deze maand weer zullen stijgen. Dat komt volgens de ziekenhuisorganisatie door de oprukkende besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus.

Sterfgevallen

Het aantal meldingen van sterfgevallen blijft juist relatief laag. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat dertien mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Het gaat om twee mensen uit Sittard-Geleen. Verder hadden de gemeenten Amsterdam, Helmond, Maassluis, Emmen, Westerkwartier, Weert, Goes, Reimerswaal, Smallingerland, Veere en het Limburgse Bergen elk één sterfgeval.

Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat deze mensen in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal doden hoger liggen, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is gestorven.

In de afgelopen zeven dagen zijn 86 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld zo’n 12 per dag. Het sterftecijfer is daarmee gezakt tot het niveau van eind oktober, toen de huidige golf net was begonnen.

Totaal

Donderdag is dag 687 van de coronacrisis. In totaal zijn nu bijna 3,5 miljoen positieve tests en meer dan 21.000 sterfgevallen geregistreerd. In werkelijkheid zijn meer mensen besmet geraakt en overleden. Amsterdam heeft de meeste positieve tests (194.297), Rotterdam de meeste gemelde sterfgevallen (1074).