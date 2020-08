Plechtige Indiëherdenking in klein gezelschap

Koning Willem-Alexander bij het Indisch Monument tijdens de nationale herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. De koning wordt vergezeld door Erry Stoové, voorzitter van de Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Den Haag - Met een opgespelde melati, de Indische jasmijn, ’nationaal symbool van respect, betrokkenheid en medeleven’, zijn zaterdag bij het Indisch Monument in Den Haag in klein gezelschap maar met alle ceremonieel de slachtoffers van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië herdacht.