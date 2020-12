LIVE | Brits dagrecord: 40.000 nieuwe coronagevallen, 744 doden

Het Verenigd Koninkrijk heeft afgelopen etmaal een recordaantal van 39.237 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Ook telde het land 744 doden bij wie in de afgelopen vier weken een besmetting met het longvirus was vastgesteld.

Het vorige recordaantal besmettingen werd dinsdag gevestigd met een totaal van 36.804. Die dag werden 691 overlijdens als gevolg van het virus gemeld.

Het totaal aantal Britten bij wie een coronabesmetting is vastgesteld, is gestegen tot boven de 2,1 miljoen. Het dodental nadert de 70.000.

Italië is het zwaarst getroffen Europese land tot nog toe. Het coronadodental passeerde daar woensdag de 70.000. Met 70.395 sterfgevallen neemt het wereldwijd de vijfde plaats in. De Verenigde Staten zijn het zwaarst getroffen met volgens de Johns Hopkins Universiteit bijna 325.000 doden. Brazilië volgt met bijna 190.000 doden en India is derde met ruim 146.000 sterfgevallen.

In de VS zijn ook verreweg de meeste besmettingen vastgesteld met bijna 18,3 miljoen. India heeft iets meer dan 10 miljoen gevallen geteld.

Het derde in het westen ontwikkelde coronavaccin is ondertussen een stap verder richting goedkeuring. Het Britse bedrijf AstraZeneca heeft samen met de universiteit van Oxford alle gegevens over het middel ingediend bij de Britse medicijnenwaakhond MHRA.

De Britse minister van Volksgezondheid, Hancock, zei verheugd te zijn. Hij noemde het de volgende stap op weg naar een besluit over de toepassing van het vaccin, dat al wordt geproduceerd, ook in het Verenigd Koninkrijk. Ook het Leidse bedrijf Halix is bij de productie betrokken.

Onlangs kwamen in het westen het vaccin van het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech en het middel van het Amerikaanse Moderna op de markt. De Russen hadden daarvoor al een eigen vaccin ontwikkeld.

