LIVE | Derde westers coronavaccin op weg naar goedkeuring

Het derde in het westen ontwikkelde coronavaccin is een stap verder richting goedkeuring. Het Britse bedrijf AstraZeneca heeft samen met de universiteit van Oxford alle gegevens over het middel ingediend bij de Britse medicijnenwaakhond MHRA.

De Britse minister van Volksgezondheid, Hancock, zei verheugd te zijn. Hij noemde het de volgende stap op weg naar een besluit over de toepassing van het vaccin, dat al wordt geproduceerd, ook in het Verenigd Koninkrijk. Ook het Leidse bedrijf Halix is bij de productie betrokken.

Onlangs kwamen in het westen het vaccin van het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech en het middel van het Amerikaanse Moderna op de markt. De Russen hadden daarvoor al een eigen vaccin ontwikkeld.

