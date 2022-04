Defensie en internationale veiligheidspodcast ‘Nieuwe Nederlandse onderzeeboot hoeft niet in eigen land te worden gebouwd’

Het was een pijnlijke brief die staatssecretaris Christophe van der Maat onlangs aan de Tweede Kamer moest sturen. De nieuwe onderzeeërs komen er pas midden volgend decennium en het zou kunnen dat ons land een periode helemaal niet over onderzeeboten kan beschikken. Het is de zure appel waar de marine doorheen moet om uiteindelijk weer over state of the art onderzeeboten te beschikken, vertelt de staatssecretaris aan defensieverslaggever Olof van Joolen in deze aflevering van Delta Tango.