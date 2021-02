Russische fabriekswerkers besmet met variant vogelgriep

Er zijn geen tekenen dat het virus van mens tot mens is overgedragen. Volgens Popova zijn niet meer mensen besmet met de variant.

Van een andere variant van het vogelgriepvirus - H5N1 - is bekend dat die mensen kan besmetten.

Op de fabriek was in december een uitbraak van het vogelgriepvirus. Rusland heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ingelicht over de zaak.