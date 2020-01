’Man wil kettingzaag stelen en bedreigt agenten’

De politie werd gewaarschuwd over de winkeldief in spe. Nog in de winkel werd hij in de kraag gevat, maar op het moment dat de man agenten zag lopen, legde hij de zaag weg. „Helaas voor hem hadden wij het al gezien en bungelde er nog een los onderdeel onder zijn jas”, aldus de politie.

De man werkte niet mee aan zijn aanhouding. „Hij ging in verzet”, aldus de politie. Tijdens de aanhouding, het vervoer en de insluiting ’heeft de 43-jarige man uit Purmerend meerdere collega's beledigd en bedreigd’. Drie agenten hebben aangifte gedaan.