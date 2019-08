Volhouden als daad van verzet

— Het is een slechte tijd om ziek te zijn in Iran. Medicijnen worden er steeds schaarser, vooral als gevolg van de Amerikaanse sancties. Voor apotheken staan dagelijks lange rijen, terwijl de prijzen zijn verdrie- of verviervoudigd. Iraniërs komen zelfs van het platteland naar de stad, in de hoop dat zij daar met hun laatste geld nog wel hun broodnodige medicijnen kunnen krijgen.